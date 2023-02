Trekking con le ciaspole sull'Etna: il raro spettacolo della Valle del Bove innevata

Indirizzo non disponibile

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un’escursione con l’ausilio delle ciaspole che, partendo dalla frazione di Fornazzo, si addentrerà all’interno della Valle del Bove. La percorrenza di questa vasta e particolarissima area del vulcano è possibile in virtù dell’eccezionale quantità di neve e rappresenta un’occasione più unica che rara; l’itinerario è stato studiato in modo da giungervi attraverso strade asfaltate e sentieri naturali che non presentano alcuna criticità.

Dopo la visione di silenziosi boschi innevati e casolari rurali, la spettacolare visione della Valle del Bove si rivelerà all’improvviso regalando stupore con l’ampiezza dei suoi spazi e le numerose testimonianze che narrano la storia del più attivo vulcano d’Europa.

INFO E PRENOTAZIONI: +39 3409720896 Abbigliamento ed attrezzature: si richiede un equipaggiamento adeguato alla media montagna ed alla stagione invernale. Consigliati pantaloni da neve, giacca a vento, calzettoni, scarponi, cappello e guanti. Pranzo a sacco.

Si ricorda che è obbligatorio per gli automezzi tenere a bordo le catene da neve. Per prenotazioni chiamare al numero +39 3409720896 entro le ore 20,00 del venerdì precedente (17 febbraio). La quota di partecipazione di 30 euro include il noleggio delle ciaspole, necessarie per affrontare il percorso. E’ possibile partecipare anche con attrezzatura propria al prezzo di 15 euro.