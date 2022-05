Trekking costiero a Punta Mola e penisola Maddalena

Sicilia Gaia e Sabbia Lavica organizzano una passeggiata immersa in uno straordinario paesaggio tipico di gariga mediterranea e di segni di storia millenaria. Accompagnati dalla guida naturalistica Nunzio Ferrara, ammireremo uno dei punti panoramici più belli dell'intera penisola Maddalena, Punta della Mola, toccando quasi con mano la meravigliosa isola di #Ortigia... Il percorso si svilupperà lungo la linea costiera della parte nord della riserva del Plemmirio di Siracusa, la meta finale, dove pranzeremo. Giungeremo fino al piccolo golfo che si affaccia sulla Punta del Gigante.

Programma e luogo di appuntamento: ore 10.00 https://maps.app.goo.gl/dTXBpSiKHXBXh48q9. Percorso: grado di difficoltà: facile (E), lunghezza percorso: circa 8/10 km circa in linea, parte del percorso avverrà su asfalto, dislivello: 60 mt circa, durata: 6 ore di trekking con soste e spiegazioni. Equipaggiamento: abbigliamento a strati, scarpe da #trekking o da ginnastica, cappellino, occhiali da sole, mantellina antipioggia, giubbotto, 2 lt. di acqua. Quota di partecipazione € 12 euro per il servizio guida #ASSOGUIDE, organizzazione, assicurazione. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Info 3928079089. N.B. L'evento è a numero chiuso, verrà confermato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti ed è sconsigliato a soggetti cardiopatici o con problemi di deambulazione. La giornata in programma potrà essere annullata o subire variazioni in caso di condizioni climatiche avverse.