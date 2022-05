Trekking costiero alla Timpa di Acireale - Sentiero delle Chiazzette

Un trekking costiero che ci regalerà viste mozzafiato, dedicato ad un’antico vulcanismo che interessò il nostro vulcano circa 200 mila anni fà, il vulcanismo della “Timpa” di Acireale. In compagnia del geologo e guida naturalistica Rosario Calcagno, di un’antico vulcanismo che interessò il nostro vulcano circa 200 mila anni fà, il vulcanismo della “Timpa” di Acireale.

Per l’occasione saliremo lungo questa scarpata attraversando un romanticissimo sentiero di grande pregio floristico e faunistico con grandiosi punti panoramici: trattasi del sentiero delle “Chiazzette” in cui avremo il piacere di osservare cappelline risalenti agli 2 ultimi secoli e soprattutto la famosa fortezza del “Tocco” edificata nel ‘600 contro gli invasori. Partiremo da Santa Maria La Scala, saliremo verso il paese di Acireale per una pausa rilassante per poi ritornare al punto di partenza.

COMUNE: Acireale; TIPOLOGIA: facile; LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 4.5 km circa a/r; QUOTA DI PARTENZA E DI ARRIVO: 0 m s.l.m. /180 m. MATERIALI OCCORRENTI: zaino, giacca a vento, berretto, acqua, scarponi da trekking o comode scarpe da ginnastica, bastoncini(facoltativi), vitamine/merendine varie, pranzo al sacco. APPUNTAMENTO alle ore 10.00 Piazza Santa Maria La Scala di Fronte la chiesetta. Quota di partecipazione € 12,00 (include, guida dedicata, assicurazione). Bambini <6 free. Riduzione bambini da 7 a 12 anni € 8,00. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/335717749827. Info 3928079089.