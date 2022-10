Trekking d'autunno a Piano Mirio

Sharing Sicily propone un trekking all'interno del Parco dell'Etna, dove potremo ammirare i primi colori dell'autunno immersi nel bosco. A quota 1700 s.l.m partiremo da Piano Vetore e, imboccato il sentiero, ci inoltreremo nel bosco per apprezzarne i colori, i profumi e la bellezza.

Ci soffermeremo sulle specie botaniche endemiche piu' interessanti e su una specie animale da salvaguardare: il gatto selvatico (Felis Silvestris) patrimonio di biodiversità animale, tra i più significativi dell’area circostante il vulcano. Giungeremo infine a Piano Mirio , una deliziosa area boschiva ricadente nel comune di Biancavilla per una rilassante sosta pranzo, immersi in natura. Torneremo dallo stesso sentiero, fino a raggiungere il punto di partenza.

DURATA: 10.15-15:30/16.00 ( orario di fine orientativo) TRASPORTO: mezzi propri. Escursione media: dislivello max 200 per adulti e bambini abituati a camminare in Montagna. Totale percorso 8,5 km a/r circa (ritorno in salita). EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati,maglia, giubbotto con cappuccio, acqua, pranzo a sacco e un telo per stendersi. Meeting point ore 10:15 inizio sentiero a Piano Vetore: https://goo.gl/maps/bYRYxcmgL3zCB5ADA.

Quota di partecipazione euro 10 adulto, euro 5 sotto 12 anni. Pagamento in loco. Numero max 50 partecipanti. numero minimo 12 partecipanti. Sarete accompagnati dalla guida Salvatore Ronsisvalle (Federescursionismo). Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Piano Mirio " indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Prentazioni solo via whatsapp.