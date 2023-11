Trekking d'autunno fino al rifugio del Timparossa

Un percorso per tutti coloro abituati a fare trekking alla scoperta del versante Nord dell'Etna. I colori dell'autunno ci accompagneranno verso il rifugio Timparossa, circondato da una faggeta.

Il percorso inizierà da Piano Provenzana a quota 1800 metri circa, per poi seguire un sentiero lavico in salita, lungo i resti della colata del 2002. Ammireremo i numerosi crateri, le praterie di astragalo sovrastate dalla maestosità del Monte Nero.

Continueremo scendendo fino a scorgere la coloratissima faggeta del Rifugio Timparossa. Il rifugio è ben curato ed ha un carattere fiabesco, immerso nella foresta di faggi. Trascorreremo li una piacevole pausa pranzo per poi fare ritorno al punto di partenza. La guida sarà Savio Pagano. Difficoltà: Media 8,5 km - a/r dislivello di 200 metri.

Il sentiero prevede diversi dislivelli su un sentiero lavico ed irregolare, successivamente la discesa verso il rifugio. Per adulti e bambini sopra i 10 anni abituati a fare trekking ed in buone condizioni fisiche. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (obbligatorie), bastoncini ,pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giubbotto antivento, acqua, pranzo a sacco, un telo per stendersi. abbigliamento consono ad una escursione in montagna).

APPUNTAMENTO ALLE ORE 10:00 inizio sentiero a Piano Provenzana. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/ipyJ11FctHuL72dZA. Quota di parteciapzione euro 15 adulto, euro 5 sotto i 12 anni.

Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Timparossa 5 novembre" indicando nome, cognome, numero persone ed un reapito telefonico. 24 ore prima dell'evento sarà inviato un promemoria riepilogativo. Le disdette DEVONO essere comunicate ALMENO 24 ore prima.