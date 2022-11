Trekking d'autunno tra i faggi della Timparossa

Sharing Sicily propone un trekking naturalistico alla scoperta del Parco dell'Etna con i colori dell'autunno, versante Nord, tra i faggi del Timparossa. Il percorso inizierà da Piano Provenzana, a quota 1810 slm, per poi seguire un sentiero lavico in salita, lungo i resti della colata del 2002. Lo scenario che si aprirà sarà suggestivo e fiabesco. Ammirerete i numerosi crateri avventizi, le praterie di astragalo e l'imponenza di Monte Nero.

Continuerete fino a scorgere la coloratissima faggeta del Timparossa, vestita con i colori d'autunno, e vi inoltrerete nel fitto bosco fino a raggiungere il Rifugio di Timpa Rossa per la pausa pranzo e per passare insieme un'oretta di relax immersi nella natura. A seguire, seguendo lo stesso percorso dell'andata, tornerete al punto di partenza e concluderete l'escursione.

QUANDO: 13 novembre 2022. DURATA: 10:00-15:30 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA': Media (8 km a/r su dislivello max 250 metri , su un sentiero lavico di montagna). Per adulti e bambini sopra i 10 anni abituati a fare trekking ed in buone condizioni fisiche. Il sentiero prevede diversi dislivelli su un sentiero lavico e successivamente la discesa verso il rifugio. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (obbligatorie), bastoncini ,pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giubbotto antivento,acqua, pranzo a sacco,un telo per stendersi (abbigliamento consono ad una escursione in montagna).

APPUNTAMENTO ALLE ORE 10:00 inizio sentiero a Piano Provenzana. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/ipyJ11FctHuL72dZA. Quota di partecipazione euro 10 a persona adulta. euro 5 sotto i 10 anni. (A Piano Provenzana previsto parcheggio di circa euro 3 ad auto).

PRENOTAZIONE obbligatatoria con messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " 13 novembre Timparossa" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.