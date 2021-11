Trekking dal bosco della Cubania alla "Trofa ru camperi"

Sharing Sicily questa domenica, con i colori fiabeschi del tardo autunno, propone un suggestivo trekking sull'Etna. A quota 1500 metri slm, inizieremo il nostro trekking e lungo un sentiero pianeggiante, reso morbido dai lapilli vulcanici ci inoltreremo in un bosco di faggi per ammirare la "Trofa ru camperi". Continuando imboccheremo il sentiero e, tra faggi, betulle e roverelle, inizieremo la discesa in direzione di case Paternò Castello, un' antica masseria, oggi ristrutturata e di proprietà del demanio forestale. In passato era dimora estiva di una delle famiglie principesche catanesi più rinomate, che governavano il bosco del feudo della Cerrita. Infine, ci concederemo una pausa pranzo relax nel verde, immersi tra i colori tardo autunnali, tra natura, condivisione e pace. Dopo riprenderemo il sentiero (in salita) e ritorneremo al punto di partenze, raggiungendo le nostre auto.

Quando? 14 Novembre 2021 Fine ore16,00. Lunghezza percorso totale a/r 12km (non è un percorso ad anello). Dislivello max 300 metri. Difficoltà: media. Per adulti e ragazzi abituati a camminare su sentieri di montagna. Attrezzatura: Scarpe da trekking obbligatorie, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati da montagna, k-way o giubotto con cappuccio, acqua, pranzo a sacco e telo per stendersi. Bastoncini per chi li possiede. Ci guiderà Salvatore Ronsisvalle di Federescursionismo.

Appuntamento alle ore 10:00 davanti la Chiesa Sacro Cuore di Gesu', Fornazzo, Milo. Da li' ci sposteremo, con le nostre auto, verso inizio del sentiero. Quota di partecipazione euro 10 adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Per prenotarsi messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " bosco della cubania 14 novembre " indicando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico. Numero massimo 40 partecipanti. Numero minimo 15 partecipanti.

