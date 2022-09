Trekking dalla Pineta Ragabo al Rifugio Palombe

Sharing Siily inaugura la stagione autunnale con un percorso di notevole valenza naturalistica e paesaggistica, nel versante di Etna Nord. Partendo da Piano Pernicana, percorreremo un sentiero in parte in salita e in parte pianeggiante immerso in un suggestivo bosco di pini neri. Attraverseremo i resti della colata lavica del 2002 fino a raggiungere un punto molto panoramico.

Lo scenario che si aprira' davanti ai nostri occhi sara' mozzafiato. Ammireremo i peloritani i nebrodi, fino a scorgere l'altopiano dell'Argimusco. Infine raggiungeremo il delizioso rifugio Palombe e l'omonima grotta, a quota 1575 s.l.m , dove in una piccola area attrezzata ci fermeremo per la pausa pranzo.

Nel primo pomeriggio, faremo il percorso di ritorno per raggiungere intorno alle 15:30/16 il punto di partenza.

TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA': MEDIA (dislivello max 250 metri , su un sentiero battuto di montagna - Non presenta grosse difficoltà ma bisogna essere abituati a camminare). Lunghezza percorso: 12 km TOTALI ( a/r). Bambini sopra i 6 anni. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO scarpe da trekking ,pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca a vento o K-way in zaino, acqua, pranzo a sacco. Saremo guidati da Salvatore Ronsisvalle (Federescursinismo).

Quota di partecipazione euro 10 a persona adulti. Euro 5 sotto i 12 anni. Numero minimo 15 persone. Numero massimo 45 partecipanti. PRENOTAZIONI messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Trekking pineta Ragabo" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.