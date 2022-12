Trekking di Capodanno alla Lecceta di Monte La Nave

Giornata di Capodanno dedicata al trekking naturalistico inedito, nel versante ovest dell'Etna, fra i comuni di Bronte e Maletto. Muniti di scarpe da trekking, camminerete lungo un sentiero in salita, all'interno di un fitto bosco tra lecci e pini, in una atmosfera tipicamente invernale, raggiungerete il caratteristico rifugio di Monte La Nave a quota 1400 metri slm per festeggiare il primo giorno dell'anno. Il monte è chiamato in dialetto "a navi i Brunti" per via della forma che ricorda una nave. In cima al rifugio pausa pranzo e brindisi al 2023.

Fine escursione ore 16:00 circa. TRASPORTO: mezzi propri. Escursione di livello Medio, Km TOTALI circa 12 (a\r - non è ad anello) dislivello in salita circa 300 metri su sentiero regolare. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati invernale, giubbotto, k way ,acqua e pranzo a sacco.

APPUNTAMENTO UNICO: ore 10:15 PUNTUALI spiazzale Bar Risotrante Etna Lake. Guida Salvatore Ronsisvalle, posizione google maps: https://goo.gl/maps/GfHZfHCkRfbZd1mi7. Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Monte La nave". 24 ore prima dell'evento riceverete un promemoria riepilogiativo. Quota di partecipazione euro 15 a persona adulta, euro 5 sotto 12 anni.