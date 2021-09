Trekking di fine estate: da Ragabo a rifugio Palombe

Sharing Sicily vi propone un trekking pomeridiano di fine estate, alla scoperta della pineta Ragabo, dal tramonto alle stelle. Partendo da Piano Pernicana, lungo il versante Nord dell'Etna percorreremo un sentiero in parte in salita e in parte pianeggiante immerso nel bosco di pini neri. Attraverseremo i resti della colata lavica del 2002 fino a raggiungere il punto panoramico. Lo scenario che si aprira' davanti ai nostri occhi sara' mozzafiato.

Ammireremo i peloritani i nebrodi, fino a scorgere l'altopiano dell'Argimusco. Infine raggiungeremo il delizioso rifugio Palombe e l'omonima grotta, a quota 1575 s.l.m , dove in una piccola area attrezzata ci fermeremo per una pausa, lontano dalla calura estiva, dopo ammireremo il paesaggio al tramonto e faremo la nostra cena al sacco prima di ritornare, sotto il cielo stellato, al punto di partenza a Rifugio Ragabo.

QUANDO: Domenica 5 settembre DURATA :16,00-21,00 TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA' MEDIA ( dislivello max 300 metri , su un settiero battuto di montagna). Lunghezza percorso: 12 km TOTALI a/r (per adulti e bambini abituati ad andare su sentieri di montagna). EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking,pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giubbino antivento, acqua, cena a sacco,un telo per stendersi e torcia elettrica. APPUNTAMENTO ALLE ORE 16,00 davanti il rifugio Ragabo, direttamente ad inizio sentiero.

Quota 10 euro adulto, 5 euro sotto 12 anni. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " trekking da Ragabo a Palombe" indicando nome, cognome, numero persone ed un recpito telefonico.

