Etna trekking: Grotta del Gelo

Sicily Trek per questa giornata festiva propone un trekking che porterà a poter ammirare quello che da molti viene definito come il ghiacciaio più a sud d'Europa: la Grotta del Gelo, ubicata a 2030 metri d'altitudine si trova nel territorio del comune di Randazzo. La sua apertura e forma conica rappresenta dai primi anni settanta una meta per escursionisti e turisti nonché esperti e scienziati.

Precedentemente veniva usata dai pastori per abbeverare le loro greggi. La grotta è una galleria di scorrimento, originata dal raffreddamento di una colata lavica dopo un'eruzione iniziata nel luglio 1614 e protrattasi per oltre dieci anni. Si tratta di un trekking con difficoltà 5/5, che si estende per circa 18 km partendo da Piano Provenzana e che ci permetterà di vivere un'esperienza unica sul vulcano più bello del mondo, tra crateri spenti e antiche colate laviche.

Ci guideranno all'escursione Peppe Messina e Santi Poeta, guide naturalistiche di FederEscursionismo Sicilia. Durata: dalle 09.00 alle 17.00 circa. Percorso: 18 km circa. Difficoltà: 5/5 dislivello 600m circa. Trasporto: mezzi propri.

ATTREZZATURA NECESSARIA scarpe da trekking (obbligatorie), abbigliamento a strati, cappello, giacca antivento, bastoncini da trekking, fotocamera, torcia, acqua 2 litri a persona, pranzo a sacco. Quota partecipativa di € 25 a persona. Per partecipare o chiedere qualsiasi info, occorre contattare tramite whatsapp il 342 87 94 233.