Trekking al Rifugio Galvarina

Questa festività del 25 aprile Sharing Sicily propone un trekking naturalistico alla scoperta delle particolarità botaniche e faunistiche del nostro vulcano, con un bel sentiero che ci condurrà fino al Rifugio Galvarina, tra i paesaggi incantevoli del nostro vulcano in Primavera. Partendo da Piano Vetore, a quota 1740, seguiremo un sentiero lontano dal caos cittadino, immersi in un bosco di pini larici, in un percorso di 14 km.

La guida avrà modo di fare diverse soste per interessanti spiegazioni e per darvi la possibilità di fare qualche suggestivo scatto. Tra vecchie colate e panorami mozzafiato,raggiungeremo il delizioso rifugio Galvarina, e poco piu' avanti, stenderemo un telo e ci concederemo una pausa pranzo tra la natura per goderci un 25 aprile tra natura, condivisione ed amicizia.

QUANDO: 25 aprile. DURATA: 10:00- 16:00 (orientativa). TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: Medio ( per adulti abituati a camminare in montagna) 14 km circa a/r. Dislivello max 300 metri. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking , abbigliamento a strati da montagna (sull'Etna ad aprile il tempo è variabile ancora), giacca a vento, berretto. Pranzo a sacco e acqua almeno 1 litro e mezzo. Telo per stendersi in natura. APPUNTAMENTO ALLE ORE 10.00 a Piano Vetore, all'inizio del sentiero.

Posizione google maps: https://goo.gl/maps/XB2XsgecGDaofsMJ9. Quota di partecipazione € 15 adulto, € 5 sotto 12 anni ( solo se abituati a camminare). Bambini da 10 anni in su'. Per questa escursione il numero massimo dei partecpianti sarà di 35. Prenotazione via whatsapp 3913953279 con oggetto " Rifugio Galvarina" indicando nome, cognome, numero persone, un recapito telefonico e il codice fiscale di chi effettua la prenotazione.