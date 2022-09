Trekking fino alla Grotta dei rotoli

Primo Trekking di mattina, a quota 1600 metri, con un suggestivo ed inedito sentiero, fuori dai circuiti di massa, tra colate laviche, fitti boschi e scenari unici, fino alla grotta dei rotoli, guidati da Alberto Torrisi. Il percorso inizierà dal bivio per Piano Provenzana. Da qui seguiremo una discesa che costeggia la colata lavica del 2002. Attraverseremo anche un piccolo tratto di bosco ed il torrente "Quarantore", un antico letto di lava dove, per alcune settimane all'anno, si assiste al sorprendente fenomeno della formazione di un vero e proprio torrente tra piccole cascate e scenari unici.

Continueremo il percorso costeggiando la colata dei Monti Sartorius, quell' evento eruttivo allineo' sette crateri a bottoniera, dando vita ad un paesaggio mozzafiato. Da qui seguiremo un breve sentiero fino alla Grotta dei Rotoli, che avremo modo di visitare e conoscere con Alberto. Ad ora di pranzo, stenderemo un telo e ci sederemo, immersi tra colate laviche e paesaggio incontaminato, per fare il pranzo immersi in un luogo naturalistico unico.

Difficoltà: Medio-facile (lunghezza: 7km/A.R., dislivello:200m, con qualche tratto su Roccia Lavica) - L'ingresso alla grotta presenta qualche difficoltà. Per persone con un po' di allenamento. Non CONSIGLIATO a chi soffre di malattie cardiocircolatorie. Equipaggiamento necessario: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, acqua (2 litri), pranzo a sacco, giacca a vento o k-way in zaino, cappellino, se volete telo per il pranzo a sacco. Bastoncini se volete (ma non sono obbligatori).

Meeting point ore 10:00 Chalet Clan dei Ragazzi. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/sJnmhZ3pRtnzZiTU7. Da li ci sposteremo con le nostre auto e in 5-10 minuti arriveremo ad inizio sentiero, dove sarà possibile lasciare le auto. Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 oggetto " 18 settembre Grotta dei rotoli " indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Quota di partecipazione euro 15 adulti, euro 5 sotto 12 anni ( solo se abituati a camminare).