Trekking Iblei: Latomie e Grotte San Basilio

L’associazione Etna e Dintorni organizza un trekking tra le Latomie e Grotte dell’area archeologica San Basilio. L’evento si svolgerà il 17 Marzo mattina con inizio alle ore 9.15. Il percorso panoramico si snoda tra le prime alture calcaree prospicienti sulla Piana di Catania, tra il San Leonardo e il Biviere di Lentini.

Il percorso condurrà tra verdi agrumeti, per giungere all'area archeologica in prossimità di casale San Basilio. Il sito è ricco di tracce archeologiche antiche e medievali: latomie, grotte, tombe scavate nella roccia e i solchi delle ruote di antichi carri dell'epoca greca e romana sovrapposte e perfettamente integrate nel paesaggio. Consumato il pranzo a sacco nel punto più alto, rientro in leggera discesa al punto di partenza.

La distanza totale è di 8 km percorribili da tutti. L’appuntamenti è alle ore 9.15 sulla SS 385, presso il Bar Leone/distributore di benzina SP (all'altezza del biviere Lentini), si raccomanda la puntualità. E possibile usufruire del passaggio in pulmino su richiesta.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati: per prenotarsi scrivere una mail a info@etnaedintorni.it solo per informazioni si può chiamare anche 3471902220 (dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20 - NO SMS).