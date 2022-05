Trekking 'La Rocca di Novara ed il suo tesoro'

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza una imperdibile escursione a Novara di Sicilia, paese che si trova a confine tra i monti Nebrodi e i monti Peloritani, proponendo una passeggiata fino ai piedi della Rocca Salvatesta, un imponente ed affascinante rilievo di roccia calcarea conosciuto anche come "Rocca Novara" o “Cervino di Sicilia”.

Programma ORE 9,00 – Ritrovo presso il Rifornimento Agip di Mojo Alcantara. ORE 9,30 – Inizio Escursione alla Rocca di Novara. ORE 14,00 – Rientro al punto di partenza. Dislivello 905/1340 m. Tempo di percorrenza h 4 Km 8 A/R. Abbigliamento: Uso obbligatorio di scarpe per trekking. È fortemente consigliato l’utilizzo di una giacca a vento e cappello con visiera. È fortemente consigliato un cambio di maglietta. Borraccia con almeno 2 Lt di acqua. Percorso. Avviandosi dall’area attrezzata posta al km 24,400 della SS 185 Novara Sicilia/Francavilla Sicilia si raggiunge rapidamente il primo pianoro panoramico del percorso, prospiciente la catena dei Monti Peloritani, il Centro di Novara S., Capo Tindari e le Eolie.

Si prosegue seguendo piste e sentieri che, con facili passaggi su fondo roccioso conducono al secondo grande pianoro dal quale il panorama che si coglie è molto più ampio ed abbraccia il magnifico vulcano Etna. Da qui inizia, su costone roccioso tracciato, la breve ascesa alla vetta della Rocca Salvatesta di Novara S., intesa per il suo aspetto “Cervino di Sicilia”, dalla quale si coglie un panorama a 360 gradi sulla Sicilia orientale dove Eolie, Nebrodi, Peloritani, Si rientra per la stessa via. -PRANZO AL SACCO. COSTI: Escursione Rocca di Novara : € 12 (Minimo 10 Partecipanti). Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/353077954667. Info 3928079089.