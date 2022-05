Trekking lunare fino a Monte Nero

Sharing Sicily propone una giornata "sulla luna"...tra colate laviche, crateri spenti e panorami mozzafiato, nel versante nord dell'Etna. Sembrerà di stare davvero su un altro pianeta: questa è la prima sensazione appena arriveremo nella pianura alla base di Monte Nero, quasi a 2000 metri di quota. Un paesaggio primordiale, che ci racconta la storia eruttiva di una delle zone geologicamente più attive del vulcano: il Rift di Nordest.

L'escursione è di livello medio, distanza circa 8 km con 250 mt di dislivello, con alcuni punti piu' impegnativi (niente di esagerato ma non adatto per chi soffre di vertigini). Bisogna essere in buona forma fisica e abbastanza agile. Attrezzatura obbligatoria: scarponi da trekking, abbigliamento a strati, k-way in zaino, almeno 1.5 lt d'acqua, pranzo a sacco, bastoncini se li possedete. Ci guiderà Alberto Torrisi, guida di Federescursionismo.

Meeting point ore 10:00 a Piano Provenzana, inizio sentiero. Posizione google maps: https://maps.app.goo.gl/yCjatWnGctBepJsW8. A Piano Provenzana previsto il parcheggio a pagamento (circa 2 euro). Per questa escursione il numero massimo sarà di 30 partecipanti ( con due guide se si superano i 20 iscritti). Quota di partecipazione euro 15 adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Trekking Monte NERO 22 maggio" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Numero minimo per attivare l'escursione 10 partecipanti. numero massimo 30 partecipanti.