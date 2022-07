Trekking nel bosco di Piano Mirio al chiaro di luna

Sharing Sicily vi propone un trekking serale in quota, guidati da Salvatore Ronsisvalle, dal tramonto al chiaro di luna, per una serata speciale sull’Etna immersi tra natura e respirando aria fresca e pura. Da quota 1700 metri s.l.m partiremo dal cancello del demanio forestale regionale Feliciusa Milia, dopo una breve salita imboccheremo il sentiero e ci inoltreremo nel bosco per apprezzarne i colori e i profumi tipicamente estivi.

Ci soffermeremo sulle specie botaniche endemiche piu' interessanti e su una specie animale da salvaguardare: il gatto selvatico (Felis Silvestris) patrimonio di biodiversità animale, tra i più significativi dell’area circostante il vulcano.

Giungeremo infine a Piano Mirio, una deliziosa area boschiva a quota 1360 metri l.s.m., per goderci il tramonto, la cena al sacco e la natura. Muniti di torcia, inizieremo il percorso di ritorno ( in buona parte in salita, ma senza grosse pendenze e su agevoletracciato, basta un minimo di allenamento) e in poco piu' di un’ora, sotto il chiaro di luna, raggiungeremo il punto di partenza (intorno alle 22:00).

TRASPORTO: mezzi propri. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, torcia elettrica, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, acqua, cena al sacco e un telo per stendersi. TRASPORTO: mezzi propri. Escursione media: dislivello max 300 per adulti e bambini per adulti bambini in buone. Totale percorso 8,5 km a/r circa. APPUNTAMENTO ore 17:00 davanti il rifugio Ariel. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/sVnUXbNvuMMEXuqD9. FINE prevista intorno alle 22:00. Quota di partecipazione euro 10 per adulto, euro 5 sotto 12 anni. (Comprende organizzazione, guida).

Per prenotare messaggio whatsapp 3913953279 con oggetto “ Piano mirio” indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Numero minimo 15 partecipanti per attivare il trekking.