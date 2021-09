Trekking nella 'Lecceta di Monte La Nave' con finale pistacchioso

Questo domenica di inizio autunno siamo lieti di proporvi un trekking naturalistico nel versante ovest dell'Etna, fra i comuni di Bronte e Maletto, alla scoperta di una suggestiva lecceta che inizia a vestirsi d'autunno. Muniti di scarpe da trekking, cammineremo insieme lungo un sentiero in salita, all'interno di un fitto bosco tra lecci e pini, in una atmosfera tipicamente primaverile, raggiungeremo il caratteristico rifugio di Monte La Nave a quota 1400 metri slm.

Il monte è chiamato in dialetto "a navi i Brunti" per via della forma che ricorda una nave. In cima al rifugio ci fermeremo per la pausa pranzo. Torneremo dallo stesso sentiero per raggiungere l'inizio del percorso, dove abbiamo lasciato l'auto. Dopo, nel primo pomeriggio, per i piu golosi, è prevista una sosta presso una tipica pasticceria brontese, conosciuta per le bontà preparate con il pistacchio.

TRASPORTO: mezzi propri - Escursione di livello MEDIO ( per chi e' abituato ad andare in montagna). Km TOTALI circa 10 (a\r) dislivello circa 300 metri. L'andata è tutta in salita (il ritorno in discesa). EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking,pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giubbotto e k way (in zaino) ,acqua, telo per stendersi e pranzo a sacco. APPUNTAMENTO UNICO: ore 10:00 Davanti il ristorante Fontana murata a Maletto. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/qUK8Eu5FhE9789tL9.

Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " Monte La nave 3 ottobre". 24 ore prima dell'evento riceverete un promemoria riepilogiativo. (in caso di disdetta cortesemente fateci sapere prima). Contributo euro 10 a persona adulta, euro 5 sotto 12 anni.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...