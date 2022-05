Trekking notturno dentro la Valle del Bove

Per questo "bollente" inizio giugno Sharing Sicily vi propone una serata diversa, tra natura, trekking, stelle e socializzazione, con un percorso rilassante e rinfrescante ( siamo in quota nella fascia oraria pre-serale e serale), immersi nella natura e con possibilità di ammirare bellissimi scorci e, probabilmente, anche l'eruzione, oltre le stelle, dentro un luogo magico ed ancestrale. Dal punto base n.16 (Case Pietracannone), inizieremo a percorrere un sentiero di basolato lavico, circondato da un bellissimo e rigoglioso castagneto.

Dopo 1 km di basolato, usciremo dal bosco, per attraversare la colata lavica del 1979, che minacciò l'abitato di Fornazzo. Superando questo tratto, che presenta un po' di pendenza, arriveremo a "Casa Fichera", alle spalle della quale parte il sentiero "Saro Ruspa", creato da quest'ultimo nel '92. Da qui ci addentreremo per qualche centinaio di metri dentro la Valle del Bove, ci fermeremo in questo luogo incredibile e tranquillo. Ci godremo prima il tramonto e poi la cena sotto le stelle e il chiaro di luna. Saremo accompagnati dalla guida Alberto Torrisi di Federescursionismo.

PUNTO D'INCONTRO: Fornazzo di Milo, ore 18:00, chiesa Sacro Cuore di Gesù. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/wk33KCteHVe35aUk8Da qui ci sposteremo all'inizio del sentiero, dove sarà possibile lasciare la macchina. Orario di fine (approssimativo) h.22.00. Difficoltà percorso: facile, adatto a tutti ( se in buona condizione fisica). Distanza ~5 km A/R. Dislivello ~150mt andata tutta in salita, la affronteremo lentamente e con diverse soste.

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe da Trekking, abbigliamento a strati, dopo il tramonto farà fresco, 1,5 lt d'acqua,cena al sacco, Torcia ed un telo per stendersi. quota di partecipazione euro 10 euro. Sotto i 12 anni euro 5. Per prenotarsi messaggio al 391 395 3279 con oggetto " Notturna in Valle del Bove" indicando nome, cohnome, numero persone ed un recapito telefonico.