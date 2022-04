Trekking, relax and grill all'Ecoturismo Boccadifuoco

Sicilia Gaia propone una giornata di festa da non perdere. Sarete ospiti presso l’Ecoturismo Boccadifuoco, costituito da antichi casali di metà ottocento. La tenuta fu tra la fine dell’800 e i primi del 900 un florido e vivo borgo contadino oltrechè luogo di villeggiatura della famiglia aristocratica Tuccari-Boccadifuoco.

Arricchita tutt’oggi da fiori, prati e pinete, si presenta come un luogo unico grazie alla rara se non unica peculiarità di essere attraversata dal fiume Alcantara. La giornata avrà inizio con un trekking di circa 2 ore alle gurne dell’Alcantara. Si tornerà poi in tenuta per scoprire la bellezza e magia dell’Ecoturismo Boccadifuoco dove pranzeremo con una grigliata di carne, in natura (possibilità menu vegetariano).

Descrizione Trekking alle Gurne dell’Alcantara Percorreremo un incantevole e facile percorso alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi dell’Alcantara, le cosiddette "gurne", piccoli laghetti creati dall'erosione dell'acqua, che hanno scavato la pietra lavica, in uno scenario caratterizzato dalla vegetazione ripariale, con i suoi salici, pioppi e oleandri, e con le rare piante acquatiche quali il Ranuncolo a pennello e la Lenticchia d'acqua.

Lungo il sentiero che costeggia il fiume si riscontrano testimonianze storiche e culturali, che vanno dall'insediamento greco del V sec. a.C., ai ruderi del Castello normanno di Francavilla, alle antiche Saje, sistema di irrigazione introdotto in Sicilia dagli arabi.

Durata 2 ore circa. Difficoltà Medio-facile. Km 4. PROGRAMMA. MEETING POINT ORE 10.00 Ecoturismo Boccadifuoco, Strada Provinciale 81, Mitogio – Castiglione di Sicilia. Ore 10.30 Raggiungeremo insieme con le auto (1 km circa) il punto di inizio del nostro trekking guidato da guida naturalistica esperta. Ore 13.00 Arrivo all’Ecoturismo Boccadifuoco. Menù: Antipasto rustico a base di prodotti tipici locali, grigliata a Base di carne, acqua, vino locale, possibilità di menù vegetariano. Menù Bambini: hamburger e patatine. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 28.00 P.P. QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI € 18,00 FINO A 12 ANNI. INFO WHATSAPP 3928079089. PRENOTAZIONE SU EVENTBRITE https://www.eventbrite.it/e/320659590467. Abbigliamento a strati (sportivo), scarpe da trekking, acqua, zainetto.