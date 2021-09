Trekking sull'Etna: da Monte gallo a case Zampini

Sharing Sicily per l'ultima domenica di settembre dà il benvenuto all'autunno con un trekking sul versante Ovest del nostro vulcano. Inizieremo la nostra escursione attraversando un fitto bosco di roverelle, fino a raggiungere un antico frutteto. Continueremo fino ad immergerci in una rigogliosa lecceta e raggiungeremo il rifugio della forestale case Zampini a quota 1344 slm, dove ci fermeremo per la pausa pranzo, nella deliziosa area attrezzata, stenderemo un telo sul prato e ci rilasseremo.

Dopo continueremo il percorso che ci permetterà di vedere un antico pagghiaro moto caratteristico.I pagghiari dell’Etna erano costruzioni tipiche del mondo pastorale e di fatto nascono come ricoveri per i pastori. Si trovano quasi essenzialmente nel versante ovest dell’Etna dove la pastorizia è stata da sempre l’ attività economica principale.

Ve ne erano anche in legno, ma ormai andati distrutti. Questi ultimi realizzati con pali di legno e frasche con un piano orizzontale. Visitato il pagghiaro ripercorreremo la stesso percorso dell'andata e raggiungeremo il punnto di partenza, dove abbiamo lasciato le auto.

TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: medio-facile dislivello max 100 metri ( per adulti e bambini abituati a camminare in montagna) 7km a/r (nn è un percorso ad anello). EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giacca a vento o giubbino, acqua, pranzo a sacco, telo per stendersi. Meeting point alle 09.30 davanti l'ingresso della Pineta Monti Rossi a Nicolosi (strada provinciale 92) prima della sbarra.

Posizione google maps: https://goo.gl/maps/F3m1VjaxCdXBoMDj9. Da li ci sposteremo con le auto insieme (15-20 minuti circa) verso inizio del sentiero. Quota di partecipazione euro 10 adulti, euro 5 sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Monte Gallo case Zampini" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Numero massimo 35 partecipanti. Posti limitati.

