Trekking sull'Etna dentro la Valle del Bove

In questo febbraio eccezionalmente mite vi proponiamo un sentiero, fuori dai circuiti di massa, alla scoperta di Monte Fontane, itinerario ideale per poter ammirare l'imponente Valle del Bove e dei panorami mozzafiato sia della costa ionica che dell'Etna, in questo periodo di cielo terso ancora piu' suggestivo.

Il sentiero inizia dal punto base n.16 (Case Pietracannone), cosi' definito per la forma particolare che lava assume durante il raffreddamento nello sciogliere tronchi di alberi, tali da consentirgli una forma simile a un cannone. Percorreremo un sentiero di basolato lavico, immerso in un bellissimo castagneto.

Dopo aver superato imponenti campi lavici formatesi da colate giovani, dopo qualche chilometro arriveremo al bellissimo affaccio naturale di Monte Fontane: da qui avremo una vista spettacolare dell'immensa Valle del Bove.

Dentro l'immensità della Valle si esalta Monte Calanna, separato dal Monte Zoccolaro dal caratteristico Salto della Giumenta, a distanza scorgeremo la Schiena dell’Asino, margine meridionale della valle e un panorama mozzafiato sul mare che splende ad est. Ci fermeremo in un punto strategoci all'interno della Valle del Bove, dove potremo fare il pranzo al sacco in questo scenario unico (ci fermeremo almeno 1 oretta). A seguire il rientro al punto di partenza.

Un percorso ideale e di grande valore per chi vuole conoscere gli aspetti peculiari del nostro vulcano. Saremo accompagnati dalla guida FederEscursionismo Alberto Torrisi. PUNTO D'INCONTRO: Fornazzo di Milo, ore 10.00, Chiesa Sacro Cuore di Gesù.

Posizione google maps: https://goo.gl/maps/wk33KCteHVe35aUk8. Da qui ci sposteremo verso l'inizio del sentiero (15 minuti circa), dove sarà possibile lasciare la macchina. Orario di fine (approssimativo) h.15.30/16:00.

Difficoltà percorso: medio/facile, con alcuni brevi tratti con pendenza ( di livello medio) dove è richiesta un pò di agilità e una discreta forma fisica. Per persone in buono stato di salute e comunque abituate. Distanza circa 6-7 km totali. Dislivello circa 200 mt.

Equipaggiamento: Scarpe da Trekking (OBBLIGATORIE), abbigliamento a strati, 1,5 lt d'acqua , telo per stendersi in natura e pranzo a sacco. Se volete bastoncini. Quota di partecipazione euro 15 adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Età minima per partecipare 8 anni, max 25 partecipanti. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "" Dentro al Valle del Bove". 24 ore prima dell'evento riceverai un promemoria riepilogativo via whatsapp.