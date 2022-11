Trekking sull'Etna e cioccolata in rifugio

La seconda domenica di dicembre un' escursione di notevole valenza naturalistica e paesaggistica che concluderete con una calda cioccolata al delizioso Rifugio Ragabo. Partendo da Piano Pernicana, lungo il versante Nord dell'Etna, percorrerete un sentiero in parte in salita e in parte pianeggiante immerso nel bosco di pini neri. Attraverserete i resti della colata lavica del 2002 fino a raggiungere il punto panoramico.

Lo scenario che si aprira' davanti agli occhi sara' mozzafiato. Ammirerete i peloritani i nebrodi, fino a scorgere l'altopiano dell'Argimusco. Infine raggiungerete il delizioso rifugio Palombe e l'omonima grotta, a quota 1575 s.l.m , dove in una piccola area attrezzata ci si fermerà per la pausa pranzo. Riprenderete il cammino e intorno alle 16:00 arriverete al Rifugio Ragabo dove prenderete un cioccolata calda tutti insieme nel delizioso Rifugio Ragabo.

TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA': MEDIA (dislivello max 250 metri, su un sentiero battuto di montagna). Lunghezza percorso: 14 km TOTALI a/r (per adulti e ragazzi sopra i 10 anni abituati ad andare su sentieri di montagna). Meeting point ore 10:00 Rifugio Ragabo (trovate la posizione google maps). EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO scarpe da trekking, bastoncini,pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca a vento o giubotto con cappuccio, acqua, pranzo a sacco. Guiderà Salvatore Ronsisvalle Quota di partecipazione euro 15 a persona - Euro 7 sotto i 12 anni.

PRENOTAZIONI ESCLISIVAMENTE TRAMITE messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Trekkking Ragabo" indicando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico. 24 ore prima dell'evento riceverai un promemoria riepilogativo via whatsapp.