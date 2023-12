Trekking sull'Etna: il paesaggio lunare dei Monti De Fiore

La guida naturalistica Antonino Di

Grazia propone un trekking lungo il versante ovest dell’Etna per ammirare l’alternarsi di fitti boschi, antiche colate ed il relativamente recente paesaggio lunare dei Monti de Fiore, complesso eruttivo generato dall’eruzione del 1974 . Partendo dall’ingresso sito in località Piano Fiera, si percorreranno sentieri passanti alla base di antichi crateri interessati da boschi a roverella, leccio, pino, pioppo tremulo e l’endemica ginestra dell’Etna. Questo versante è particolarmente interessante per l’attività eruttiva che lo ha contraddistinto e che è leggibile dalle numerose lave, fratture e altre peculiarità quali le pietracannone. Il paesaggio che si ammira dai crateri De Fiore è costellato da una moltitudine di coni avventizi e di campi lavici. Dopo una sosta pranzo presso il Rifugio Galvarina, sulla cosiddetta “pista altomontana “, si completerà l’escursione, ideata come un percorso ad anello.

Meeting point:Nicolosi, ai Pini ( ex palaghiaccio ) h 9,00

Durata escursione dalle 10,00 alle 15,30 circa

Trasporto con mezzi propri

Caratteristiche escursione: escursione di medio difficoltà, dislivello m 450 circa sviluppo km 11,00

circa

Equipaggiamento: scarponi da trekking , pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca a vento,

berretto, bastoncini da trekking, pranzo a sacco, 1 l acqua

Quota partecipazione : adulto euro 15,00 bambino fino a 13 anni euro 8,00 - pagamento in loco

Per prenotazioni chiamare o scrivere su whatsapp al n. 340-9720896 entro la sera precedente

all’escursione

Per info e comunicazioni scrivere all’email: antoninodigrazia@gmail.com