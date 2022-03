Trekking sull'Etna: Piano Bello ed Ilice di Carrinu

Questa escursione sull'Etna è liveve difficoltà e adatta a chiunque anche saltuariamente effettui passeggiate in campagna. Andremo ad attraversare uno dei boschi più belli del comune di Milo. Il percorso, inizialmente in saliti, ci porterà ad un pianoro, Piano Bello, con una stupefacente vista del Nuovo Cratere di Sud Est, molto attivo in anni recenti. Una lussureggiante vegetazione farà da cornice fin quando non incontreremo uno dei patriarchi etnei, l’Ilice di Carrinu. Si tratta di un Leccio che con i suoi 25 metri di altezza e 5 di diametro è il più antico e maestoso dell’Etna, si stima abbia circa 800 anni.

L'escursione verrà condotta da una guida naturalistica dello staff Hermes Sicily Guides. L'attività è a numero chiuso e prevede un massimo di 25 partecipanti. Per tale motivo è richiesta la prenotazione anticipata. DETTAGLI - Data: domenica 13 marzo, ore 9:30 - Durata: intera giornata - Tipologia: trekking naturalistico - Difficoltà: medio-facile (escursione con alcune pendenze adatta a chi ha un minimo di dimestichezza con percorsi accidentati) - Quota di partecipazione: € 10 - Partecipanti: min. 8, max 25.