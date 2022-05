Trekking sull'Etna: Primavera tra i boschi del vulcano

Indirizzo non disponibile

Con l'arrivo della primavera e le temperature più miti, le guide Hermes Sicily propongono questo bellissimo sentiero ad anello sul versante sud-ovest dell'Etna, tra boschi di pino nero e antiche colate laviche. L'itinerario impegnerà l'intera giornata ma i tratti di camminata in pendenza saranno moderati e graduali. E' prevista una pausa per il pranzo libero al sacco nello splendido scenaerio del Rifugio della Galvarina, collocato sulla pista altomontana.

All'andata cammineremo tra i fitti tronchi di pino nero dell'Etna, immersi nel silenzio e nella pace del bosco, mentre al ritorno percorreremo un altro sentiero più soleggiato, che costeggia antiche colate laviche e in cui si trovano dei bellissimi esempi di "pieta cannone", un fenomeno tipico delle colate dell'Etna. Su tutto il paesaggio spiccano le grandi piante di ginestra che fioriscono a fine maggio. Il percorso non presenta particolari difficoltà e si trova tutto su una pista forestale ben battuta. L'unica difficoltà può essere rappresentata dalla lunghezza del percorso di circa 11 Km. Per partecipare a questa escursione è richiesta la registrazione anticipata dal sito Hermes Sicily. L'escursione si tiene con un minimo di 8 iscritti.