Trekking tra i boschi di Piano Mirio

Questa seconda domenica di ottobre siamo lieti di proporvi un trekking all'interno del Parco dell'Etna, dove potremo ammirare i primi colori dell'autunno immersi nel bosco. A quota 1700 s.l.m partiremo da Piano Vetore e, imboccato il sentiero, ci inoltreremo nel bosco per apprezzarne i colori, i profumi e la bellezza.

Ci soffermeremo sulle specie botaniche endemiche piu' interessanti e su una specie animale da salvaguardare: il gatto selvatico (Felis Silvestris) patrimonio di biodiversità animale, tra i più significativi dell’area circostante il vulcano.

Giungeremo infine a Piano Mirio , una deliziosa area boschiva ricadente nel comune di Biancavilla per una rilassante sosta pranzo, immersi in natura. Torneremo dallo stesso sentiero, fino a raggiungere il punto di partenza.

DURATA: 10.00-16:00 (orario di fine orientativo) TRASPORTO: mezzi propri. Escursione media: dislivello max 200 per adulti e bambini abituati a camminare in Montagna. Totale percorso 8,5 km a/r circa (ritorno in salita).

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, maglia, giubbotto con cappuccio, acqua, pranzo a sacco e un telo per stendersi. Meeting point ore 10:00 presso spiazzale ristorante "La Nuova quercia". Posizione google maps: https://goo.gl/maps/z5FNTM64ADau2oBN8. Quota di partecipazione euro 10 adulto, euro 5 sotto 12 anni. Cani non ammessi in questa escursione. Prenotazioni con messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Piano Mirio 10 ottobre" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Prenotazione obbligatoria. Numero massimo 40 partecipanti. Numero minimo 10 partecipanti.

