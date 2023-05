Trekking urbano al borgo di Trecastagni e festa di Sant'Alfio

Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata pomeridiana alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica. Esplorerete Trecastagni in occasione della festa di Sant'Alfio ed in particolare del Gran Galà dei Ceri che si terrà nel corso della serata.

Rosario vi porterà alla scoperta di Trecastagni, famosa non soltanto per i suoi affascinanti angoli in pietra lavica, come vuole la tradizione dei borghi dell’Etna, ma soprattutto per il passaggio dei tre santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, sotto torture lungo i fianchi est e sud del vulcano (quasi a sembrare dei camminatori dell’Etna) con la storica sosta di riposo all’antico villaggio che si chiamerà Trecastagni, fino a giungere a Lentini (Sr), quest’ultimo luogo del martirio avvenuto il 10 maggio del 253 d.C.

Visiterete il santuario dei tre santi martiri con i suoi colonnati in basalto, lo straordinario museo degli ex voto (candidato UNESCO). La chiesa madre di S. Nicola di Bari, anch’essa in pietra lavica e sede di 2 set cinematografici, “Agente Matrimoniale” con Nicola Savino e Corrado Fortuna e “I nostri figli” con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Luogo d’appuntamento: Piazza Sant’Alfio (Trecastagni) ore 18.00.

Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/JKmxuv9RfNcd7YYC7. Il tour si terrà al costo di € 12 p.p. con almeno 10 partecipanti. Riduzione bambini < 10 anni € 7.00. Durata 2 h. In caso di numero di partecipanti inferiore (da 6 a 9) il costo a persona sarà di €15,00. Info:3928079089.