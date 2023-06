Trekking urbano al Borgo 'Tres Casti Agni'

In occasione del Festival dei Vulcani che si terrà dal 23 al 25 giugno a Trecastagni, Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata pomeridiana alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica.

Rosario ci porterà alla scoperta di Trecastagni, facendo una ricostruzione naturalistica della sua evoluzione prima dello sviluppo che ancora oggi la caratterizza.

Famosa non soltanto per i suoi affascinanti angoli in pietra lavica, come vuole la tradizione dei borghi dell’Etna, ma soprattutto per il passaggio dei tre santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, sotto torture lungo i fianchi est e sud del vulcano nel 253 d.C.

Visiteremo il borgo santuario dei tre santi martiri con i suoi colonnati in basalto, lo straordinario museo degli ex voto (candidato UNESCO), la chiesa madre di S. Nicola di Bari, anch’essa in pietra lavica e sede di 2 set cinematografici, “Agente Matrimoniale” con Nicola Savino e Corrado Fortuna e “I nostri figli” con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti.

Luogo d’appuntamento: Piazza Sant’Alfio (Trecastagni) ore 17.00. Prenotazione obbligatoria suhttps://forms.gle/5U26xYuLQ4cixo9a6. Il tour si terrà al costo di € 12 p.p. con almeno 10 partecipanti.

Riduzione bambini < 10 anni € 7.00. Durata 2 h. In caso di numero di partecipanti inferiore (da 6 a 9) il costo a persona sarà di €15,00. Info:3928079089.