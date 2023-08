Area archeologica di Santa Venera al Pozzo: Franco Battiato tribute

Il 3 Settembre, alle 21, saranno le melodie uniche e eterne di Franco Battiato ad inaugurare l'anfiteatro dell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo in Aci Catena (CT).

Sito dalla forte eco mistica e spirituale, legato alla tradizione popolare della decapitazione della martire Venera, si presenta come ricco di suggestioni, arte e storia in cui insistono un impianto termale di epoca romana, ambienti di origine greca trasformati in un’industria della ceramica in età imperiale romana, una chiesa cristiana (ancora oggi attiva) e un museo-Antiquarium.

L'edizione 2023 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal Coro Lirico Siciliano, per la prima volta, inonderà di musica e arte il sito archeologico di Santa Venera al Pozzo, a pochi chilometri dalla Terra dei Ciclopi, con il FRANCO BATTIATO TRIBUTE, opera di contaminazione tra pop e lirica, un viaggio nell'universo musicale e poetico di Franco Battiato.

Biglietti disponibili online e in tutti i punti vendita TicketOne, Box Office Sicilia.