Evento Emergency: 'Ricordi belliniani'

Vincenzo Bellini ha lasciato un solco profondo nella storia del Melodramma italiano, coronato da successi che hanno dato una nuova vita ad un genere musicale per il quale l'Italia si è resa celebre fino ai primi del Novecento.

Con questo itinerario si vuole rendere virtualmente omaggio al "Cigno", seguendo un percorso per le vie della sua città natìa e delle note evanescenti della sua Opera.

Tale itinerario si snoderà in due parti. In una prima parte del percorso si inseguiranno le vicende che hanno caratterizzato la vita dell'Autore in Catania, evidenziandone carattere e sensibilità scegliendo i quattro capolavori universalmente riconosciuti ( Il Pirata; La Sonnambula; La Norma; I Puritani ) quali rappresentanti assoluti del suo genio artistico. La seconda parte seguirà le tracce del passaggio del Maestro al suo ritorno in patria, dopo la prematura scomparsa.

Itinerari

Percorso A) Il percorso scelto per la prima parte dei Ricordi Belliniani è il seguente: partenza da piazza S. Francesco d'Assisi, dove ubicare la sede direttiva e informativa del Parco stesso, Palazzo Gravina-Crujllas, S. Francesco e l'Immacolata, via Crociferi, S. Francesco Borgia, via Gesuiti, Piazza Dante, S. Nicolò L'Arena ed ex Monastero dei Benedettini, via A. di S. Giuliano, via S. Maddalena, chiese S. Agata al Carcere e S. Agata Vetere, via Cappuccini, piazza Stesicoro, S. Biagio, via Tomaselli, “Villa” Bellini.

Percorso B) Il percorso per la seconda parte sarà invece: Via Etnea, piazza Stesicoro, Monumento a Vincenzo Bellini, via A. di S. Giuliano, via Michele Rapisardi, piazza Teatro Massimo, Teatro Bellini, via Landolina, via V. Emanuele II, piazza Duomo, Cattedrale.

