"Tutta colpa di un caffè", il nuovo romanzo della siciliana Laura Licata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Tutta colpa di un caffè” “Ero ancora così giovane e immatura da tralasciare un aspetto importante del futuro: basta un solo attimo per sconvolgere la nostra intera esistenza.” Lara è una ragazza timida, insicura, poco incline a lasciarsi andare e che ragiona a lungo prima di agire. La vacanza organizzata dopo il diploma con le sue amiche non va secondo le sue aspettative. L’incontro, anzi lo scontro, con uno sconosciuto, non solo stravolgerà il suo modo di essere e di agire ma anche la sua vita e la prospettiva da cui la osserva. Lara dovrà fare chiarezza dentro di sé e trovare la forza e il coraggio di scegliere il cammino da intraprendere. È più importante essere liberi di costruire il proprio avvenire o mettere al centro dell’esistenza l’amore e da esso farsi guidare?