Ricominciamo! Da sabato 24 settembre ( ore 18.00) a Domenica 30 ottobre (ore 11.00 e ore 18.00), tutti i fine settimana, sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania,lo spettacolo di burattini “Uffa, si torna a scuola!”. Colombina, Arlecchino e Pulcinella alle prese con gli esami di riparazione farebbero di tutto per non studiare ed esprimono perfino il desiderio di trasformarsi in animali, illudendosi che in quella vita saranno più liberi e spensierati. Divertenti situazioni, da risolvere anche col l’aiuto dei piccoli spettatori, nasceranno dall’attuarsi del desiderio...