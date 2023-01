Ultimo weekend di Sposami che domenica regalerà il "matrimonio perfetto"

Sposami, il salone nazionale della sposa e della casa più noto e glamour del sud Italia, organizzato da Expo a Siciliafiera, è pronto per vivere l’ultimo weekend di emozioni, nuove tendenze, sfilate e magnifici premi. Dopo il record di visitatori degli scorsi giorni e del primo week end che ha fatto registrare + 30%, oggi ci si prepara al gran finale con un bis e una partecipazione straordinaria alle sfilate e al super concorso il matrimonio perfetto che domenica svelerà la coppia perfetta 2023.

Sinonimo di stile e di eleganza, nella sua formula “all inclusive”, con incontri e confronti tra i principali attori del settore wedding e con tour operator qualificati, la fiera, continua ad accogliere nel mondo “fatato del matrimonio”, migliaia di coppie che in questi giorni hanno letteralmente invaso gli enormi spazi del polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco.

Sposami del resto vuole dare contenuti, incuriosire, istruire, dare uno strumento per fare cultura nell’ambito del matrimonio e permettere di scegliere i fornitori con maggiore consapevolezza e preparazione. Sono sempre di più i turisti che scelgono la Sicilia, come meta prediletta per celebrare le proprie nozze. In un’atmosfera stimolante e di tendenza, la fiera è il perfetto connubio tra tradizione e innovazione.

Originale, dinamica e piena di idee anche l’area del “18esimo in fiera - la fiera per tutti gli eventi” che nel lungo ed intrigante spazio, “Il giardino delle feste” allestito dalla sapienza dei maestri giardinieri di three fuel garden e da Di Benedetto lighting, ha aperto le porte a tantissimi visitatori, anche i più giovanissimi, che sotto un romantico cielo stellato, hanno trovato mille consigli per poter realizzare un evento indimenticabile, che sia la festa di 18 anni o una laurea o un evento speciale.

Incantata anche la spettacolare Area Eventi, con allestimenti da favola, pavimenti neri a specchio, magnifici lampadari dal fascino retrò, che stupiranno anche per questi ultimi due giorni, come sempre, tutti i visitatori con i suoi maxischermo dal layout moderno, che faranno di ogni evento un momento glamour all’insegna della creatività e dell’eleganza, che non si impone ma si fa ammirare per la sua unicità.

Eccezionali promozioni e offerte imperdibili a misura di innamorati per il “White Friday”, che ieri pomeriggio ha permesso ai futuri sposi di godere, per un intero pomeriggio, di straordinari sconti su tutti i servizi nozze.

Dopo i grandi appuntamenti di venerdì con le sfilate di “Le giovani principesse di Amelia – Amelia Casablanca, “Regard 18” di Novias e lo spettacolo della Compagnia Cafe’ Express oggi si inizia in grande stile con una due giorni fitta di eventi.

Sabato 28 alle ore 12:00 si accenderanno i fornelli dell’amore nell’area del Wedding Taste AGM ELECTROLUX, con la “prova menù nozze” a cura di Salvatore Guarino Catering, e poi Banqueto’, Hosh e Villa Ester. Alle ore 18:00 cooking show a cura degli chef di Villa Verdiana e Casa del Grecale e alle 19.00, Cantine Nicosia e alle 20:00, Imco. In programma alle 17:00 il workshop “Casa felice, la casa a misura di coppia” realizzato da Motta Arredi in collaborazione con Carmela Palumbo, interior experience designer.

Alle 17:30 riflettori puntati sull’area eventi, con la brillante conduzione di Emanuele Bettino, lo stylist salvo Presti e le acconciature di Modhair, con l’apertura degli spettacoli. Trailer fotografici e video con Alessandro Grasso e Simone Borzi' Cinematic Production. Seguirà la passerella alle 18:00 con la sfilata della collezione sposa 2023, “Her”, a cura di Kea Atelier. Alle 18:30, trucco sposa e acconciature anteprima 2023, con Alta Moda Parrucchieri e Cetty Salamone. Alle 18:45 sfilata “Trent’anni con Margot: il viaggio dentro il sogno e la passione”, di Margot Spose. Alle 19:15 wedding trailer di Photoglam. Alle 19:30 ancora una sfilata con le collezioni sposa e cerimonia di Atelier Lady Grazia. A chiudere alle 20:15 “Nuovo Cinema Paradiso” della Compagnia Curiosi Incanti.

Domenica 29 gennaio nell’area del Wedding Taste, amori e sapori con i cooking show che vedranno ai fornelli: 12:30, Blu Panorama, 18:00, kon Gusto Catering. Alle 17:45 il wedding trailer di Dino Sidoti. Alle 18:00 sfilata Regard – Novias. Alle 18:30, di nuovo emozione in video e dimostrazione app con il fotografo Andrea Materia. Alle 18:45, sfilata collezione sposa e cerimonia 2023, Polisano Spose. Alle 19:15 l’attesissima sfilata dei finalisti “la coppia perfetta”, a cui seguirà lo spettacolo emozionante della Compagnia Cafe’ Express.

Gran finale, sempre domenica, a partire dalle 20.00, con il concorso il “Matrimonio Perfetto” che oggi regalerà un intero matrimonio ad una coppia di futuri sposi, che saranno scelti da una giuria di esperti e professionisti composta dalla stilista, Francesca Paternò, Desire Ferlito, conduttrice del tg Sicilia wedding & event planner, Barbara Rizzardi, di Terziario Donna Confcommercio, Giusi Maccarrone - Presidente Impresa Donna Confesercenti Catania, Claudia Fuccio Direttore CDO Sicilia, Agata Patrizia Saccone, presidente Taomoda, la giornalista Alessandra Barbato, Monica Luca presidente del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria, Maria Rita Mancuso, di CNA Federmoda Sicilia e una delegata del Codacons.

Nell’area eventi come dei veri modelli sfileranno 10 coppie, e quella che dimostrerà di essere più affiatata come dei perfetti “piccioncini” innamorati saliranno sul gradino più alto del podio. Tutto alla presenza di un notaio. Si aggiudicheranno dei meravigliosi premi offerti dai nostri partener, i migliori top player del settore; Voscenza Luxury space , Palati Esigenti, THY Airlanes, Le Spose di Margot, Millenia Uomo, Francesco Dispinzieri Fotografo, Cucine Stosa Store, Arredotre, Sangiorgio1966 , Modhair, Il Barbiere – Modhair, Cafè Express Intrattenimento & Spettacoli, Sposamusica, Softcar, Cetti Salamone.

Sponsor tecnico della 19esima edizione Arredotre e Stosa Store Catania, da 40 anni punto di riferimento nell’arredamento di Catania.

Tutti gli eventi di Sposami, come sempre, viaggeranno in parallelo tra i Social Network e in diretta streaming su www.videoeventilive.it.

Si può scaricare l’invito omaggio per entrare GRATIS in fiera sul sito www.sposamiexpo.it., www.diciottesimoinfiera.com.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Per maggiori info, clicca qui www.sposamiexpo.it