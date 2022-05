Umbertata 2022

Torna uno degli appuntamenti più attesi per la città di Catania, che vede il coinvolgimento di più di quaranta realtà associative del territorio. Dopo due anni di stop torna l’Umbertata giunta alla IX edizione, evento promosso dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli, che si svolgerà a Catania, in Piazza Ettore Majorana, meglio conosciuta come Piazza Umberto o “Piazza dei due chioschi”, domenica 22 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Durante la conferenza stampa dell’evento è stato presentato il programma della giornata e alcuni rappresentanti delle associazioni hanno manifestato la voglia e il desiderio di tornare in piazza per fare rete. Festa, confronto, musica, arte e laboratori per i più piccoli torneranno ad animare la piazza, all’insegna della cittadinanza attiva e del confronto sul tema scelto per l’anno “Prendersi cura di…”. Un titolo lasciato volutamente generico, per consentire alle associazioni di declinarlo secondo la propria sensibilità e la propria esperienza di vita: ogni associazione, infatti, si prende cura di qualcuno o qualcosa, per il bene della Comunità e questa giornata sarà proprio un momento di confronto.

La giornata sarà scandita in tre momenti: dalle ore 10.00 alle ore 13.30 le associazioni, suddivise in quattro macroaree (Tutela e difesa dell’ambiente e dei diritti della persona; Assistenza, aiuto e supporto negli ospedali e non; Educativa culturale; Inclusione sociale), si confronteranno sul tema “Prendersi cura di…”; dalle ore 13.30 alle ore 15.00 ci sarà una pausa pranzo, un momento di convivialità in Piazza; dalle ore 17.30 fino alle ore 00:00 si lascerà spazio alle testimonianze sul palco delle associazioni, ma anche allo spettacolo con flashmob per la pace, esibizioni di scuole di danza, con il coinvolgimento anche di alcune scuole di Catania e sketch teatrali con la compagnia teatrale “Ouroboros”.

Sul palco i cantautori Dario Greco, Mirko Bianca e Carmelo Ferlito e l’imitatore e il comico Fabio Arena. Ed ancora musica con il trio Sventuras, con il gruppo V-Zone (tribute band delle Vibrazioni) e con i Supernova, che chiuderanno la IX edizione dell’Umbertata. Una grande festa di piazza, luogo dell'incontro, aperta a chiunque e dove, come ogni anno, un ruolo fondamentale è svolto dai numerosi volontari, che daranno il loro essenziale contributo.