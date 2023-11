Visita guidata 'Atelier Mendola'

Sicilia Gaia organizza una visita esclusiva dedicata alla scoperta di un luogo segreto pieno di fascino e storia a noi molto vicina.

Visiteremo l’Atelier Mendola, un luogo segreto, custode di un’affascinante storia culturale e artistica della città di Catania nel secolo scorso.

L’Atelier Mendola – casa-museo, studio e laboratorio venne fondato a Catania nel 1961 dall’artista Carmelo Mendola (1895–1976), scultore, pittore, poeta e musicista, firma della famosa “Fontana de I Malavoglia” in piazza Verga e dei busti di Angelo Musco e Giuseppe De Felice a Villa Bellini.

Dopo la seconda guerra mondiale, a seguito di una forzata separazione dalla moglie e dalle figlie, l’artista sentì il bisogno di creare uno spazio per riunire la sua famiglia e coltivare l’arte e la cultura.

È un progetto visionario che dopo la morte di Carmelo venne proseguito dalla figlia Ileana, che creò sculture in arte povera con materiali da riciclo aprendo poi nel 1980 lo spazio al pubblico come sede del CIAC (Centro Informazione Arte Contemporanea), al quale aderirono nomi come Leonardo Sciascia, Dario Fo, Gregory Corso, Gesualdo Bufalino, Carlo Muscetta, Umberto Pugelli.

Il sogno di Carmelo e Ileana continua ancora oggi con le nipoti Renata e Sabina che vi accoglieranno e guideranno in un viaggio inedito tra arte, storia e cultura siciliana.



Indirizzo: Via Bronte, 38 Catania

Giorni apertura: sabato 2 dicembre, 13 gennaio, 3 febbraio , 2 marzo.

Orari visite guidate: 10.30

Durata: 50 min.

Nel corso dell'esperienza verrà offerto un piccolo rinfresco.

Info 3928079089

Contributo: 12 euro

Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/Eb5U4A1hXf2pvRp39

Pagamento anticipato a mezzo bonifico

L’evento verrà confermato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti