UN GIORNO IDEALE PER I PESCIBANANA reading by Giovanni Arezzo, soundtrack live by Giorgia Faraone. “Un giorno ideale per i pescibana”, straordinario racconto di J. D. Salinger datato 1948, che ha per protagonista Seymour Glass, un giovane ex soldato americano in congedo, viene letto e musicato per l’occasione da Giovanni Arezzo e Giorgia Faraone.

Il secondo dopoguerra, personaggi struggenti e surreali, synth e bassline, telefonate e ascensori, conchiglie, costumi da bagno e il più raffinato cantautorato italiano del Novecento, sono gli ingredienti di questo viaggio all’interno del quale parole e note si fondono per prendere per mano lo spettatore e portarlo nel cuore della storia, nell’anima dei personaggi, sopra e sotto le onde del mare. Un esperimento che mischia teatro, letteratura, colonne sonore e canzoni d’autore.