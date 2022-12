Un libro a sostegno dell’Hospice Pediatrico per le cure palliative del Garibaldi Nesima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Si intitola “Dimis e la magia del Natale” ed è un libro speciale per una causa speciale: il ricavato della vendita dell’albo per ragazzi scritto da Dimitri Tosi e illustrato da Luka Skore infatti sarà devoluto per un progetto solidale a sostegno dell’Hospice Pediatrico per le cure palliative dell’Arnas Garibaldi. L’illusionista catanese non è nuovo ad iniziative di questo tipo: “Il ciclo di spettacoli solidali È Natale per tutti raggiunge quest'anno la sua quinta edizione e sentivo che c'era bisogno di fare qualcosa in più”, dichiara Dimis. “È con questo intento che nasce il libro: ho scritto un testo dedicato a bambini e ragazzi e grazie alla matita sapiente di Luca Skore il racconto è diventato immagine e il libro è diventato un meraviglioso albo illustrato”, continua. Con “Dimis e la magia del Natale” siamo tutti chiamati a contribuire: con il ricavato della vendita di questo albo illustrato, infatti, Dimis si impegna ad acquistare una lavatrice ed una asciugatrice che verranno regalate all’Hospice e verranno messe a disposizione delle famiglie dei bimbi ricoverati. “Le degenze nel reparto per le cure palliative sono complesse e a volte molto lunghe”, racconta Dimis. “Questi elettrodomestici che possono sembrare scontati nelle case di ognuno di noi aiuteranno i familiari dei piccoli pazienti che non dovranno portare avanti e indietro la biancheria da lavare e non dovranno più investire risorse anche economiche in lavasecco se troppo distanti da casa”. “Siamo tutti chiamati a contribuire - prosegue Dimis - e sono felice che il Rotary Club Catania Est presieduto da Brunella Bertolino abbia già sposato l’iniziativa acquistando 50 copie che verranno regalate ai piccoli pazienti degli ospedali catanesi che saranno coinvolti negli spettacoli dell’edizione 2022 di È Natale per tutti”. I libri sono disponibili presso la libreria Ubik del parco commerciale I Portali a San Giovanni la Punta, presso “Favolandia - La scuola della Gioia” in Piazza Cavour 23 a Catania e online a questo link https://bit.ly/3GpPIFr