Un Oscar a Salina

Tornano a Salina Vincenzo Di Silvestro e Alessandra Lussi, violinista e pianista che da qualche anno a questa parte, hanno deciso di partire in estate per un tour insolito. Partiranno con la loro moto, portando con loro lo stretto necessario,fermandosi prima lungo le coste della Sicilia a respirare i profumi di una terra che in Estate regala sempre il meglio di se. Sono attesi a Salina per giorno 13 Agosto. Il concerto si terrà presso Palazzo Marchetti a Malfa e farà parte della rassegna fortemente voluta da Clara Rametta (sindaco di Malfa), per finanziare la costruzione di un polo artistico e cinematografico sull'Isola.