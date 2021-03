Visite guidate al Monastero e Chiesa di San Benedetto

Riapre il percorso di visita del monastero di San Benedetto! Il mese di marzo è dedicato ai più piccini, per questo abbiam dedicato loro il venerdi pomeriggio, con delle visite guidate pensate per coinvolgere le famiglie alla scoperta del monastero!

Le visite sono organizzate in collaborazione con l'Associazione Guide Catania e comprendono: - resti di una domus romana; - parlatorio settecentesco del monastero; - scalinata degli angeli; - chiesa di San Benedetto.



INFORMAZIONI: tutti i venerdi h. 16,00, biglietto: € 6,00 per ogni adulto accompagnatore, i minori non pagano; massimo 10 partecipanti. Ingresso: via Teatro Greco, 2 Il biglietto comprende: ingresso al sito, visita guidata condotta da guida turistica abilitata, radio trasmettitore individuale per garantire il distanziamento. PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE AD UNO DEI SEGUENTI RECAPITI: 📧 guidect.eventi@gmail.com / benedettineviacrociferi@gmail.com 📞tel. 3495023822 / 3668708671.

Le visite guidate si svolgeranno nel rispetto delle norme in vigore per il contenimento della pandemia di Covid-19. All'ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e l'utilizzo delle mascherine è obbligatorio durante tutta la permanenza all'interno.