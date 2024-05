Un pomeriggio con Marcel Proust

Villa Ardizzone in collaborazione con Sicilia Gaia e Mondadori Bookstore vi invitano a trascorrere un pomeriggio in compagnia di Marcel Proust, maestro del romanzo moderno, evocatore del tempo perduto e della memoria. La Belle Époque e la sua leggerezza rivivono nella Recherche, opera magistrale dello scrittore francese.

Preparata dalla raffinata maestra pasticcera francese Emilie, fondatrice di Antoinette patisserie e chocolat, assaggeremo la petite madeleine, il dolcetto il cui gusto risveglia nel protagonista della Recherche il ricordo dell’infanzia, un frammento di tempo perduto che risorge dall’oblìo. Insieme allo scrittore Luigi la Rosa passeggeremo A Parigi con Marcel Proust, per rivivere le case di famiglia, i quartieri, i salotti eleganti, la frivolezza mondana sconvolti dall’irrompere della guerra e dai ritmi travolgenti della modernità.

Con la compagnia del Sesto Senso, diretta da Martina Ásero e Salvo Gulisano, assisteremo alla rappresentazione de Il Tempo ritrovato, trasposizione teatrale del romanzo Clara legge Proust, di Stéphane Carlier, edito da Einaudi.

La protagonista, giovane parrucchiera in un piccolo salone di bellezza di un paesino francese, scopre per caso tra gli oggetti dimenticati dai clienti il celeberrimo romanzo di Marcel Proust e, leggendolo, impara a vedere nuove opportunità per la sua vita e a dare una luce diversa alla sua interpretazione del mondo. Un viaggio multisensoriale alla scoperta dell’universo proustiano, perché “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.

Parola di Proust.

PROGRAMMA, ore 18:00 petit goûter a cura di Antoinette Patisserie e Chocolat, ore 18.30: presentazione del libro "A Parigi con Marcel Proust" di Luigi La Rosa, ore 20:00 la compagnia Sesto Senso presenta la pièce teatrale "Il tempo ritrovato", liberamente tratta dal libro Clara legge Proust" di Stéphane Carlier. Testo di Martina Ásero, regia di Salvo Gulisano.

Quota di partecipazione €20,00. Prenotazione obbligatoria su https://linktr.ee/siciliagaia. Info 3471682121