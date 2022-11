Prezzo non disponibile

Sicilia Gaia in collaborazione con Parco Paternò del Toscano e Da Grande Voglio Fare l’Architetto, organizza una domenica al Parco Paternò del Toscano proponendo più eventi e momenti dedicati a tutta la famiglia, che vi faranno vivere appieno questo meraviglioso angolo di paradiso: ?????? ??????? ??? ???????? ????????? ? ???? ????? ????????, ????? ?? ????????" ??????????? ?? ???????????? ? ????????? ??? ???????.” ??? ??? ??????? ??? ????? ?????? ? ????? ?? ????????.

Viaggio sensoriale in un incredibile polmone verde a due passi dalla città, immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

Il Parco Paternò del Toscano si estende per circa 3 ettari ed offre un’esperienza sensoriale e visiva regalando profumi e scorci di un’armonia rara. Accompagnati dalla famiglia Paternò, ammirerete due aree distinte: la vegetazione tropicale e il bosco mediterraneo.

La vegetazione della prima area è contraddistinta da numerose specie esotiche provenienti dal Messico a Capo Verde, dalle Canarie all’Australia, dall’India e dal Brasile; insieme a queste, oltre quaranta varietà di palme straordinarie si alternano a specie tropicali e subtropicali, ognuna con forma, colore e storia differente. La seconda area è caratterizzata da uno degli ultimi residui di bosco etneo che comprende tutte le essenze tipiche, la Roverella, il Leccio, i Bagolari o spaccasassi, l'Alloro, il Pistacchio, il Carrubbo, il Mirto, la Phillyrea.

Il Parco nel 1993 è stato posto sotto tutela dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali della Regione Siciliana come giardino storico che vanta una importante collezione di palme, circa 42 varietà, ma anche Cycadacee, Yucche, Encephalartos e alcune piante a rischio di estinzione e tutelate dalla convenzione di Washington. In contemporanea alla viista avrà inizio "Fette di giardino" un laboratorio di architettura e paesaggio per bambini volto alla scoperta, analisi e riproduzione delle ricchezze del giardino.

Dopo l'esplorazione guidata alla ricerca delle principali caratteristiche che definiscono e qualificano il parco, i bambini saranno coinvolti in un'attività attraverso la quale immagineranno e raffigureranno il giardino dei propri sogni, seguendo gli insegnamenti di Matisse, celebre artista francese. Tutor: Arch. Martina Pappalardo, dai 7 agli 11 anni, min.7 max 14 bambini. Al termine della visita sarà possibile proseguire la mattinata con un pic nic gourmet che ferrà servito nel parco.



Gli eventi sono acquistabili singolarmente Quote di partecipazione:

• ?????? ??????? ?? ????? ??? ??.?? (?. ?????? ???????????? ??) €??,??, ???????? ??? ? ??????? ???? ? ? ????, ??????? ?? ? ? ?? ???? € ?,?? ?????? ? ??? ?????

• ????? ?? ????????" ??????????? ?? ???????????? ? ????????? ??? ??????? ??? 10.30, ?????? €??,?? (?. ?????? ???????????? ??) ?????? ? ???

• ??? ??? ??????? ??? ??.??, ?????? ?.?. €??,?? ??? ??? ??????? ??? ?????? ???????, ?????????, ????, ????? (?.?????? ?? ???????) acconto obbligatorio.



Indirizzo via Roma n. 61 Sant’Agata Li Battiati (Ct). Inizio visita: ore 11.00. I prenotati riceveranno un promemoria riepilogativo il giorno prima dell'evento (con la conferma dell’orario e posizione del meeting point, info utili). N.B: In caso di successiva disdetta, dopo aver effettuato la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo con anticipo di almeno 1-2 giorni. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/456491326847 Info: whatsapp 3928079089.