Una Domenica in vigna tra musica e magia

Una Domenica in vigna per famiglie e per chi vuoi tu! Ci sarà una banda fighissima che fa musica strepitosa, giocoleria, fiabe per bambini, cantastorie per tutti, escursioni, degustazioni per piccoli e adulti insieme a tanto altro.

Ticket € 10, bimbi sotto i 3 anni FREE.

Domenica 19 Giugno dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Per tutti: famiglie, single, coppie, comitive.

Saranno presenti diversi punti ristoro per il pranzo (ticket € 10).

LA GELSOMINA - Via San Giovanni Bosco 26, 95017 Presa (CT). Per raggiungerci impostare il navigatore su Piazza Maria Santissima delle Grazie, 95017 Presa CT (https://bit.ly/3O9MAhg) e poi da lì seguire le indicazione per La Gelsomina.

Inviate una mail a enoturismo@tenuteorestiadi.it specificando il vostro nome, cognome ed il numero di persone.