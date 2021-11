Una sera al museo: nel backstage dei carretti siciliani

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tutti quanti abbiamo visto almeno una volta nella nostra vita sfilare un carretto siciliano con quell'esplosione di colori tale da rimanere stregati, ma cosa c'è dietro? Una interessante serata ci attende al MUSEO DEL CARRETTO SICILIANO AD ACI SANT'ANTONIO alla scoperta di questo antico mestieri. Per l'occasione il mastro pittore del carretto, M°GAETANO DI GUARDO, ci farà da 'Cicerone' in questo suggestivo percorso, ripercorrendo l'arte di questo mestiere. COSTI: € 7 a persona € 5 fino a 10 anni. La visita si svolgerà nel rispetto delle direttive anti-covid. Appuntamento alle ore 21.00. Per Info e prenotazioni: +39 3393476988 (Rosario Calcagno); +393891496678 (Salvo Russo); +393711219624 (Laura Privitera).