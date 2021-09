Prezzo non disponibile

UniVersi Martogliani in musica" è il titolo di questo spettacolo unico, di arte, musica e parole, un viaggio che condurrà lo spettatore alla conoscenza e scoperta del poeta, giornalista e commediografo Nino Martoglio da D'Artagnan alla Centona e non solo. I testi di Nino Martoglio sono stati musicati da Nuccio Corallo, Annamaria Zappulla. Adattamento teatrale a cura di Antonio Longo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 345 4289933 - Come da Decreto Legge 105/2021 l’ingresso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass.