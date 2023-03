Uova di Pasqua AIL dal 24 al 26 marzo - Dove trovarle a Catania e provincia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il 24, 25 e 26 marzo ritornano in oltre 4.300 piazze italiane le Uova di Pasqua AIL, iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 30° edizione.

Come da tradizione è in programma l’importante appuntamento con la Solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 12 euro; per sapere in quali piazze trovare i volontari dell’AIL vai su www.ail.it, rivolgiti alla sezione provinciale AIL più vicina, scarica l’app “AIL Eventi” o chiama il numero 06 7038 6060 (attivo dal 22 marzo).

Le Uova AIL, al latte o fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell’Associazione presente sulla confezione, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo appuntamento con l'iniziativa Uova di Pasqua AIL.

Ci troverete, dalle ore 9.00 alle 19.00 (orario continuato), in :

- Piazza Giovanni Verga a Catania;

- Corso Italia, altezza Chiesa Cristo Re a Catania;

- Via Etnea, altezza civico 270 a Catania.

Esclusivamente domenica 26 marzo, inoltre, ci troverete dalle ore 9 alle ore 13 in :

- Piazza Duomo a Belpasso (CT);

- Piazza Duomo a Giarre (CT).

Infine, esclusivamente domenica 2 aprile, ci troverete dalle ore 9 alle ore 12 in :

- Piazza Lucia Mangano a San Giovanni La Punta (CT);

- Piazza Duomo a Mascali (CT).