Raduno MTB sulle rive del fiume Alcantara

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza un raduno in MTB costeggiando le rive del fiume Alcantara.

Il percorso conduce da Calatabiano fino a giungere ai laghetti di Castiglione dove faremo il tradizionale e rinfrescante bagno in acque pure e incontaminate.

Lungo il percorso si passerà dal belvedere sulle gole Alcantara, dove sarà presente un punto ristoro; non mancherà la granita e brioche, presso le gurne di Castiglione (suggestivi laghetti con cascatelle sulla roccia lavica); qui, chi vorrà, potrà approfittare delle fresche acque per un bagno e fare la sosta pranzo.

I più tenaci in MTB continueranno fino alle gurne del ponte medievale S. Nicola. Infine, la lunga discesa in MTB – sempre costeggiando il fiume- ci riporterà alla partenza. Sono previsti due percorsi: il breve, con una lunghezza totale di 29 km , e il lungo con una lunghezza totale di 41 km.

E’ obbligatoria la prenotazione entro il 15 settembre. Per prenotare contattare la mail info@etnaedintorni.it – solo per informazioni è possibile contattare il numero 3471902220 (dalle ore 9 alle 13; dalle 16 alle 20). Luogo raduno è orario di raduno è alle ore 9.15 a Calatabiano, in Piazza Vittorio Emanuele (coord.: 37° 49′ 22, 15° 13′ 40).