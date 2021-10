Urban Nature: scopri la natura urbana di Catania con eventi gratuiti insieme a WWF

Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima. Il WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature, evento che quest’anno si terrà domenica 10 ottobre e che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia con una grande varietà di iniziative nel corso delle quali famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana.

Più di 50 le associazioni coinvolte a fianco del WWF che proporranno eventi aperti a tutti e gratuiti.

Ecco cosa accade a Catania e provincia: Ripristino zone verdi, pulizia, piantumazioni, Visite guidate, a piedi e in bicicletta.

Visita guidata dai volontari WWF dei sentieri della RNO Oasi del Simeto, a piedi e in bicicletta, per scoprire la biodiversità e per osservare i danni subiti dall'incendio disastroso di questa estate. Visita guidata degli alunni del II Istituto Comprensivo di Giarre a cura dei volontari WWF lungo il sentiero natura realizzato all'interno del Parco Chico Mendes di Giarre, e altro ancora.

Scopri tutti gli eventi in città e provincia e come partecipare nel weekend del 9-10 ottobre.

Infine, diventa anche tu un Citizen Scientist: dai il tuo contributo alla ricerca della biodiversità della tua città attraverso l’evento organizzato su tutto il territorio nazionale nell’app iNaturalist dal 1 al 10 ottobre. Scopri come: https://www.wwf.it/uploads/Attivita%CC%80-citizen-science-2021.pdf

