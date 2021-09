Ursino Buskers - Edizione solidale

Ursino Buskers è un festival sociale che nasce tra le strade, le piazze, dentro le case del quartiere del Castello Ursino e si nutre di partecipazione popolare e condivisione spontanea. Da mercoledì 8 e fino a domenica 19 settembre gli spettacoli, le performance artistiche e i laboratori per bambini del festival Ursino Buskers.

Non ci saranno solo i quattro spettacoli solidali in questa edizione di Ursino Buskers, infatti da mercoledì 8 a domenica 12 settembre tornano anche i partecipati laboratori di movimento e creazione per bambine e bambini firmati Ursino Kids. La novità del 2021 è quella della LapaBuskes: una moto ape strampalata che attraverserà le strade dei nostri quartieri popolari, sorprendendo passanti e abitanti con improvvisazioni lampo d’artista e distribuendo sorrisi e magia a chiunque incontri. Ed è pronta a schierarsi anche l’arte in difesa delle donne, che scende in piazza con il collettivo di artiste Maletinte che durante il prossimo weekend lavorerà dal vivo, mano nella mano, in Piazza dei Libri ad una sorprendente installazione artistica a tema.

Il programma di Ursino Buskers 2021 | Edizione Solidale

Mercoledì 8 settembre

URSINO KIDS - ore 18:00-19:00 /19:00-20:00 – Piazza Castello Ursino - Laboratorio di Hoop a cura di Valentina Signorelli

SPETTACOLO PER Fondazione PANGEA Onlus – ore 21:00 e ore 23:00 (due repliche) - Cortile del Castello Ursino

“Hot Shots” – Spettacolo di Circo Contemporaneo e Acrobatica aerea della Compagnia Circo Ramingo

Giovedì 9 settembre

URSINO KIDS - ore 18:00-19:00 /19:00-20:00

in Piazza dei Libri - Laboratorio di illustrazione e tecnica mista a cura di Nadia Ruju

in Piazza Castello Ursino - Laboratorio di bolle a cura di Soemia del Circo Storto

LAPABUSKERS - ore 19:00-21:00 - incursioni d’artista per le piazze e le strade del centro storico

Venerdì 10 settembre

URSINO KIDS - ore 18:00-19:00 /19:00-20:00 – Piazza dei Libri - Laboratorio di Falegnameria creativa a cura della Giocattolaia

MALETINTE – ore 18:00-21:00 – Piazza dei Libri - Performance artistica

LAPABUSKERS - ore 19:00-21:00 - incursioni d’artista per le piazze e le strade del centro storico

Sabato 11 settembre

URSINO KIDS - ore 18:00-19:00 /19:00-20:00 – Piazza dei Libri – Laboratorio creativo a cura di Associazione IOcum

LAPABUSKERS - ore 19:00-21:00 - incursioni d’artista per le piazze e le strade del centro storico

Domenica 12 settembre

URSINO KIDS - ore 18:00-19:00 /19:00-20:00 –Piazza Castello Ursino - Laboratorio di percussioni a cura di Manola Micalizzi

MALETINTE – ore 18:00-21:00 – Piazza dei Libri - Performance artistica

LAPABUSKERS - ore 19:00.21:00 - incursioni d’artista per le piazze e le strade del centro storico

Lunedì 13 settembre

SPETTACOLO PER Centro Antiviolenza THAMAIA – ore 21:00 - Cortile del Castello Ursino

“Fallacia” – Spettacolo di Giocoleria e Teatro Fisico de Il Giorgioliere

Martedì 14 settembre

SPETTACOLO PER Fondazione PANGEA Onlus – ore 21:00 - Cortile del Castello Ursino

“Gran Cabaret Ursino Buskers”, artisti di strada riuniti per le donne afghane.

Domenica 19 settembre

SPETTACOLO PER Centro Antiviolenza THAMAIA – ore 21:00 e ore 22:30 (due repliche) - Rimessa AMT R1 di Via Plebiscito 747, all’interno del Pop Up Market Sicily

“Di pezza” - Spettacolo di Circo Contemporaneo e Acrobatica aerea della Compagnia Red One Duo

Per partecipare a tutti gli spettacoli sono obbligatori: la prenotazione di biglietto gratuito (https://bit.ly/3thoOqr), il possesso di green pass per adulti e bambini sopra i 12 anni e l’attestazione di pass solidale (la dimostrazione di versamento della quota libera a sostegno di una delle due cause sociali legate al festival).

Per sostenere Pangea la donazione si può effettuare qui https://pangeaonlus.org/contributo/emergenza-afghanistan

Per sostenere Thamaia la donazione va effettuata qui https://www.thamaia.org/ventiannithamaia

Per saperne di più sull’edizione 2021 del Festival Ursino Buskers, l’evento dedicato: https://fb.me/e/1vtJr8WuL