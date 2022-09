Ursino Buskers 2022

Torna a Catania Ursino Buskers, il festival di arti di strada e performative dell’Associazione Gammazita, che dal 2014 porta in città artisti da tutto il mondo. Un grande evento gratuito che, per quattro giorni, il 29 e 30 settembre e l’1 e il 2 ottobre 2022, riempirà il centro storico della città di magia e di arti, lasciando a bocca aperta grandi e piccini in un grande palcoscenico a cielo aperto, a partire dalla tradizionale parata che si terrà proprio il primo giorno, giovedì 29 settembre alle 17:00, e vedrà coinvolti gli artisti della Scuola Popolare di Percussioni Sambazita e tutti i performer che prenderanno parte al festival, con partenza dalla Villa Bellini per arrivare proprio nel cuore dell’evento, il Castello Ursino.

Circo contemporaneo, musica, acrobazie aeree, giochi di fuoco, workshop per adulti e laboratori per bambini e bambine, teatro, bolle di sapone e giocoleria, il festival, che va sotto il leitmotiv “L’arte unisce le persone”, quest’anno è organizzato dagli attivisti di Gammazita, in collaborazione con l’Associazione Musicale Etnea, con il contributo di Coop Gruppo Radenza e la compartecipazione del Comune di Catania.

LE PIAZZE E LE TEMATICHE

Piazza dei libri - Musica e Circo nella storica piazza di Gammazita

Piazza Maravigna - Circo, Fuoco e Musica in uno dei luoghi storici del Festival

Castello Ursino - Circo nel piazzale antistante il maniero federiciano

Cortile delle Meravigghie - Teatro per un piccolo spazio nel cuore di San Cristoforo

Laterale Castello - Ursino Circo e teatro di Strada lungo le mura del Castello Medievale